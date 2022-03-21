Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук в видеообращении сообщила, что 21 марта удалось освободить работников кареты скорой помощи, которые доставляли гуманитарную помощь, пишет 24 канал.

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Захваченных врагом водителей и экипаж скорой удалось освободить

Сегодня (21 марта – 24 канал) были освобождены наши водители и экипаж скорой помощи, которые вчера пытались доставить гуманитарную помощь в город Волчанск Харьковской области,

– отметила Верещук.

Министр подчеркнула, что это действительно храбрые люди, мужественно исполняющие свой гражданский долг в условиях войны. Как и все остальные водители автобусов, грузовиков, спасатели из Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, экипажи машин скорой помощи, полицейские. Они сознательно идут на риск для своей жизни и каждый день помогают украинцам выбираться из городов, где ведутся боевые действия.