Речь идет, в частности, об обломках украинских вертолетов и Bayraktar. Об этом сообщил Сергей Лещенко на очередном брифинге 22 апреля, передает 24 канал.

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Новая вероятная "картинка" пропагандистов

Лещенко предупредил, что страна-агрессор может попытаться создать новую фейковую картинку, которая будет подтверждать "бомбардировку" украинскими силами приграничных регионов России.

Речь идет, в частности, о доставке обломков сбитых украинских вертолетов и Bayraktar на территорию Белгородской, Курской и Брянской областей с целью дальнейших провокаций.

Об этом Сергей Лещенко узнал от журналиста Дениса Казанского, который, в свою очередь, ссылается на данные украинской разведки.

Это делается для того, чтобы затем создать провокации, в частности, взрывы на объектах гражданской инфраструктуры и в жилых массивах. А потом, используя эти обломки, как иллюстрацию для видеоряда, обвинить в этом Украину,

– объяснил Лещенко.

Советник главы Офиса Президента призвал людей быть осмотрительными и не вестись на подобные вбросы.

Детальнее – брифинг Сергея Лещенко за 22 апреля: смотрите видео