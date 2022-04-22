Йдеться, зокрема, про уламки українських вертольотів та Bayraktar. Про це повідомив Сергій Лещенко на черговому брифінгу 22 квітня, передає 24 канал.

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Нова ймовірна "картинка" пропагандистів

Лещенко попередив, що країна-агресорка може спробувати створити нову фейкову картинку, яка буцімто підтверджуватиме "бомбардування" українськими силами прикордонних регіонів Росії.

Йдеться, зокрема, про доставку уламків збитих українських вертольотів та Bayraktar на територію Білгородської, Курської та Брянської областей з метою подальших провокацій.

Про це Сергій Лещенко дізнався від журналіста Дениса Казанського, який, своєю чергою, посилається на дані української розвідки.

Це робиться для того, щоб потім створити провокації, зокрема вибухи на об'єктах цивільної інфраструктури та у житлових масивах. А потім, використовуючи ці уламки, як ілюстрацію для відеоряду, звинуватити у цьому Україну,

– пояснив Лещенко.

Радник очільника Офісу Президента закликав людей бути обачними і не вестись на подібні вкиди.

Детальніше – брифінг Сергія Лещенка за 22 квітня: дивіться відео