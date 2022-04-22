За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, в армії Росії десь через тиждень-два після початку війни фактично повністю припинили виплати компенсацій пораненим та рідним загиблих. Офіційно подібну практику пояснюють забюрократизованістю процедури.

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Командири військових частин, воєнкоми та інші працівники міністерства оборони Росії намагаються уникати зв'язку з рідними ліквідованих окупантів. Сім'ї солдатів, які загинули під час "спецоперації" отримують не похоронки, а листи подяки – таке собі нововведення від Путіна.

Офіцери отримують мільйони за згодою командування

Як стверджують в українських спецслужбах, вище військове командування, отримавши наказ блокувати виплату компенсацій, вирішили створити ще один власний, пов'язаний з війною бізнес.

Генерали збройних сил та ФСБшники, які отримують відсотки від намародереного ординцями, підсіли на потоки виділених урядом коштів на компенсації.

Представники армії, а також російської служби безпеки погодилися проводити ідентифікацію тіл загиблих та стримувати їх відпралення в Росію "до погодження з родичами".

Підконтрольні вищому керівництву особи дзвонять сім'ям загиблих та пояснюють їм, що отримати гроші вони зможуть лише у тому випадку, якщо залишки бійця привезуть додому, а також якщо цьому "сприятиме впливова особа". Пізніше людям пояснюють, що за такі послуги їм треба погодитися на отримання лише половини виділених грошей.

Кількість людей, які погоджуються на запропоновані умови, зростає з кожним днем. І зовсім не через те, що рідні померлого Ваньки хочуть попрощатися з ним.

При цьому ж фіксуються лише одиничні випадки, коли у російській глибинці повноцінно виплачують всі обіцяні Путіним гроші – для демонстрації виконання зобов'язань влади перед народом.

Втрати перевалили за 130 тисяч

Приблизно така само ситуація спостерігається й із виплатами пораненим, але безногі ординці повинні ділитися навіть не половиною грошей, а 70 – 75% від суми компенсації. Між собою генерали жартують, що повернення з України – свято, тому віддавати їм треба стільки відсотків від коштів, скільки відсотків тіла залишилося у людини.

Точний підрахунок кількості втрат армії Росії в Україні у міністерстві оборони орків не ведуть. Зокрема – для приховування втрат від суспільства. При цьому наразі до Кремля надходять дані про понад 24 тисячі загиблих солдатів контрактної та срочної служби, 5 тисяч бойовиків ОРДЛО, а також приблизно 7 тисяч мобілізованих жителів Донбасу.

Санітарні втрати зведених російсько-терористичних формувань взагалі перевалили за відмітку в 100 тисяч. До цієї цифри входять як військові збройних сил, так і бойовики армійських корпусів так званих "ДНР" та "ЛНР", а також всі травмовані мобілізовані, яких взагалі дотягнули до медичних закладів.

Звісно, пропозиції отримати хоча б якісь гроші від російського уряду за сплату "відкату" можуть лише громадяни Росії. І це ніяк не стосується бойовиків, яким видавали документи з двоглавою куркою.