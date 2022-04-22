По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, в армии России примерно через неделю-две после начала войны фактически полностью прекратили выплаты компенсаций раненым и родным погибших. Официально подобную практику объясняют забюрократизированностью процедуры.

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Командиры воинских частей, военкомы и остальные работники министерства обороны России пробуют избегать связи с родными ликвидированных оккупантов. Семьи солдат, погибших во время "спецоперации" получают не похоронки, а благодарственные письма – эдакое нововведение от Путина.

Офицеры получают миллионы с согласия командования

Как утверждают в украинских спецслужбах, высшее военное командование, получив приказ блокировать выплату компенсаций, решило создать еще один собственный, связанный с войной бизнес.

Генералы вооруженных сил и ФСБшники, получающие проценты от намародеренного ордынцами, подсели на потоки выделенных правительством средств на компенсации.

Представители армии, а также российской службы безопасности согласились проводить идентификацию тел погибших и сдерживать их отправку в Россию "до согласования с родственниками".

Подконтрольные высшему руководству лица звонят семьям погибших и объясняют им, что получить деньги они смогут только в том случае, если остатки бойца привезут домой, а также этому "способствует влиятельное лицо". Позже людям объясняют, что за такие услуги им следует согласиться на получение только половины выделенных денег.

Количество людей, которые согласны на предложенные условия, растет с каждым днем. И совсем не потому, что родные умершего Ваньки хотят попрощаться с ним.

При этом фиксируются лишь единичные случаи, когда в российской глубинке полноценно выплачивают все обещанные Путиным деньги – для демонстрации выполнения обязательств власти перед народом.

Потери перевалили за 130 тысяч

Приблизительно такая же ситуация наблюдается и с выплатами раненым, но безногие ордынцы должны делиться даже не половиной денег, а 70 – 75% от суммы компенсации. Между собой генералы шутят, что возвращение из Украины – праздник, поэтому отдавать им нужно столько процентов от средств, сколько процентов тела осталось у человека.

Точный подсчет количества потерь армии России на Украине в министерстве обороны орков не ведут. В частности – для сокрытия потерь общества. При этом в Кремль поступают данные о более чем 24 тысячах погибших солдат контрактной и сроковой службы, 5 тысячах боевиков ОРДЛО, а также примерно 7 тысячах мобилизованных жителей Донбасса.

Санитарные потери сводных российско-террористических формирований вообще перевалили за отметку в 100 тысяч. В эту цифру входят как военные вооруженных сил, так и боевики армейских корпусов так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также все травмированные мобилизованные, которых вообще дотянули в медицинские учреждения.

Конечно, предложения получить хоть какие-то деньги от российского правительства за оплату "отката" могут только граждане России. И это никак не касается боевиков, которым выдавали документы с двухглавой курицей.