Вопрос об отмене права на ввоз автомобилей без налогообложения вызвал много дискуссий. Об этом 24 канала рассказала народный депутат Галина Васильченко.

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Авто для ВСУ будут ввозить без растаможки

Растаможка автомобилей для нужд ВСУ остается нулевой. Это ключевой момент,

– сказала она.

Почему решили вернуть налогообложение

Напомним, в апреле Кабмин предложил ввести значительные льготы в налогообложении. Парламент поддержал такое решение. Это касалось как ввоза различных товаров на территорию Украины, так и авто для собственного потребления.

В начале июня правительство заявило о "катастрофических" потерях госбюджета. Следовательно, было принято решение вернуть налогообложение.

"Если говорить о ввозе товаров без пошлины, опираясь на аргументы о вреде украинской экономике и уменьшении конкурентоспособности наших производителей, здесь много дискуссий не было. А вот отмена льгот на ввоз авто вызвала немало споров", – пояснила народный депутат.

Зарегистрирован отдельный законопроект

С целью четкого урегулирования этого вопроса подали отдельный законопроект, касающийся именно автомобилей. Речь идет о том, что ввоз автомобилей без растаможки остается:

для участников боевых действий – одноразовый ввоз авто на территорию Украины;

для тех, кто потерял свои авто из-за боевых действий.

Кроме того, для противодействия злоупотреблениям предполагается невозможность перепродажи машины в течение трех лет. Если у владельца будет такая потребность, налоги нужно уплатить.

Впоследствии рабочая группа может расширить вышеупомянутый перечень, добавив в него другие категории людей, например семьи погибших воинов.

В период военного положения следовало оставить эти льготы. Мы видели, как часто автомобиль мог стать тем инструментом, который спасает жизнь. Люди могли сесть в машину и эвакуироваться с территорий, где начинались боевые действия.

– убеждена Васильченко.

Потери госбюджета условны

С момента введения льгот на территорию Украины было завезено 211 тысяч автомобилей. Правительство говорит о потерях в 23 миллиарда гривен. "Если бы не было нулевого растаможивания, столько автомобилей никто бы не завез. Как вы можете говорить о таких потерях?", - говорит народный депутат.

Покупательная способность украинцев упала

Необходимо учитывать, что введение льгот спровоцировало рост цен на автомобили в разных странах Европы. Но сегодня покупательная способность украинцев упала. "К тому же, автомобиль способствует экономическому развитию. Когда человек имеет автомобиль, он более мобильный и можно активно применять его в экономической деятельности", - считает Васильченко.

Обратились военные

Решение об отмене нулевого растаможивания автомобилей у украинцев вызвало недовольство. В частности, письма с обращениями направили воины, которые сейчас находятся на фронте. По их мнению, несправедлив тот факт, что они просто не успели воспользоваться возможностью, ведь в это время защищали наше государство. "Мы полностью с ними согласны и именно поэтому подали законопроект", - резюмировала народная депутат.

Нулевое растаможивание авто в Украине оставят? / Подробности от Васильченко: смотрите видео