Питання про скасування права на ввезення автівок без оподаткування викликало чимало дискусій. Про це 24 каналу розповіла народна депутатка Галина Васильченко.

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Авто для ЗСУ ввозитимуть без розмитнення

Розмитнення автомобілів для потреб ЗСУ залишається нульовим. Це ключовий момент,

– сказала вона.

Чому вирішили повернути оподаткування

Нагадаємо, у квітні Кабмін запропонував ввести суттєві пільги в оподаткуванні. Парламент підтримав таке рішення. Це стосувалося як ввезення різних товарів на територію України, так і авто для власного споживання.

На початку червня уряд заявив про "катастрофічні" втрати держбюджету. Відтак було прийнято рішення повернути оподаткування.

"Якщо говорити про ввезення товарів без мита, спираючись на аргументи про шкоду українській економіці та зменшення конкурентоспроможності наших виробників, тут багато дискусій не було. А от скасування пільг на ввезення авто викликало чимало суперечок", – пояснила народна депутатка.

Зареєстровано окремий законопроєкт

З метою чіткого врегулювати цього питання подали окремий законопроєкт, що стосується саме автомобілів. Мовиться про те, що ввезення автівок без розмитнення залишається:

для учасників бойових дій – одноразове ввезення авто на територію Україну;

для тих, хто втратив свої авто через бойові дії.

Крім того, для протидії зловживанням, передбачається неможливість перепродажу машини впродовж трьох років. Якщо у власника буде така потреба, податки необхідно сплатити.

Згодом робоча група може розширити вищезгаданий перелік, додавши до нього інші категорії людей, до прикладу – сім'ї загиблих воїнів.

На період воєнного стану слід було залишити ці пільги. Ми бачили, як часто автомобіль міг стати тим інструментом, що рятує життя. Люди могли сісти в машину та евакуюватися з територій, де починалися бойові дії,

– переконана Васильченко.

Втрати держбюджету є умовними

З моменту введення пільг на територію України було завезено 211 000 автомобілів. Уряд говорить про втрати у 23 мільярди гривень. "Якби не було нульового розмитнення, стільки автомобілів ніхто не завіз би. Як ви можете говорити про такі втрати?", – говорить народна депутатка.

Купівельна спроможність українців впала

Необхідно враховувати, що введення пільг спровокувало ріст цін на авто у різних країнах Європи. Але сьогодні купівельна спроможність українців впала. "До того ж, автомобіль сприяє економічному розвитку. Коли людина має автомобіль, вона є більш мобільна та можна активно застосовувати його в економічній діяльності", – вважає Васильченко.

Звернулися військові

Рішення про скасування нульового розмитнення автомобілів в українців викликало невдоволення. Зокрема, листи зі зверненнями надіслали воїни, які зараз перебувають на фронті. На їхню думку, несправедливим є той факт, що вони просто не встигли скористатися можливістю, адже в цей час боронили нашу державу. "Ми повністю з ними погоджуємося і саме тому подали законопроєкт", – резюмувала народна депутатка.

Нульове розмитнення авто в Україні залишать? / Деталі від Васильченко: дивіться відео