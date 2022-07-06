Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давидюк. Он также отметил, что отстраивать Украину следует западным компаниям, российскими деньгами, но на нашей территории. Вот тогда у нас будет полный квотум доверия.

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"Отсутствие конкурса на руководителя НАБУ и отсутствие руководителя САП – это наиболее сигнальные точки, которые у нас не закрыты. И пока мы их не закроем, до тех пор не сможем получить средства", – объясняет политолог.

По мнению Николая Давидюка, это очень четко и справедливо, ведь сначала нужно выполнить домашнее задание, а потом уже забирать деньги.

"Но сейчас получается так, что из-за 10 – 20 коррупционеров страдает вся страна. Обещанные 750 миллиардов долларов, которые назначены на послевоенное восстановление, отнюдь не стоят тех коррупционеров, которые бегают по правительственному кварталу и вымаливают, чтобы их не привлекали к ответственности", – добавляет Давидюк.

Это крайне не справедливо, особенно во время войны – сколько людей погибает каждый день, сколько людей ранены и сколько жилья и инфраструктуры просто разрушено,

– отметил политолог.

Я верю, что это изменится, потому что надеюсь, что власть все понимает и видит. Поэтому я верю, что нужных и честных руководителей для этих структур мы получим, говорит специалист.

По его словам, население очень четко подаёт сигналы властям, ведь мы все даем понять, что не хотим коррупции в нашей стране.

Война нас опустошила, на сегодняшний день у нас нет "жирового запаса" на коррупционеров. Предыдущие 30 лет жировали и разворовывали то, что осталось от советской власти и обворовывали украинский потенциал,

– убежден Давидюк.

На сегодняшний день уже нечего воровать, страна в руинах, а россияне добивают ее ракетами. Потому места для коррупционеров в Украине нет, резюмирует политолог.

Николай Давидюк оценил проблемы послевоенного восстановления Украины: смотрите видео