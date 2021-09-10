Ведь именно в нашем государстве он хочет сделать жизнь украинцев лучше. Об этом парень заявил в эфире 24 канала.

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Шаипов: важно инвестировать свое время в нашу страну

По его словам, он вернулся в Украину, ведь только здесь можно сделать все возможное для развития государства.

Для меня важно быть здесь. Важно инвестировать свое время, силы, таланты, которые у меня есть, в нашу страну,

– подчеркнул Шаипов.

Он отметил, что гордится возможностью работать на развитие Украины.

Напомним! Владимир Зеленский заявил, что готов взять Шаипова и еще "10 мощных людей" на работу.

Перед Украиной – большие вызовы

Перед Украиной, как отметил выпускник Кембриджа, стоят большие вызовы. Он считает, что важнейшей является реформа государственного управления. Поскольку от нее будет зависеть, кто и насколько эффективно будет внедрять программу развития нашего государства.

"С нашей стороны есть и была с самого начала готовность взаимодействовать с этой целью", – сказал Шаипов.

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