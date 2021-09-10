Адже саме в нашій державі він хоче зробити життя українців кращим. Про це хлопець заявив в ефірі 24 каналу.
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Шаіпов: Важливо інвестувати свій час в нашу країну
За його словами, він повернувся в Україну, адже тільки тут можна зробити все можливе для розвитку держави.
Для мене важливо бути тут. Важливо інвестувати свій час, сили, таланти, які в мене є, в нашу країну,
– наголосив Шаіпов.
Він відзначив, що пишається можливістю працювати на розвиток України.
Перед Україною – великі виклики
Перед Україною, як зауважив випускник Кембриджу, стоять великі виклики. Він вважає, що найважливішою є реформа державного управління. Оскільки від неї залежатиме, хто і наскільки ефективно впроваджуватиме програму розвитку нашої держави.
"З нашого боку є і була з самого початку готовність взаємодіяти з цією метою", – сказав Шаіпов.