Про це заявив мер Ерік Адамс під час брифінгу з великим значком "Підтримуємо Україну". За його словами, ці кошти підуть на юридичну підтримку, послуги перекладу та розв'язання соціальних питань українців.

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Найближчим часом місто оголосить про послуги, які надаватимуться в межах цієї допомоги.

Нью-Йорк є домівкою для найбільшої української громади Америки, і ми солідарні з усіма постраждалими як тут, так і за кордоном. Ми – місто іммігрантів і готові з надати будь-яку необхідну підтримку новоприбулим,

– сказав Адамс.

Як зазначила заступниця мера з питань охорони здоров'я та соціальних послуг Енн Вільямс-Ісом, цільове фінансування координуватиметься міськими агенціями та українськими громадськими організаціями.

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