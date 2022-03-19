Никто не даст Путину исполнять свои "хотелки" через кровь, пролитую украинским народом

Россия выдвинула Украине ряд нереальных требований, включая отказ от курса в НАТО. Из-за этого появились опасения, что наша сторона может уступить. Но Арестович опроверг слухи.

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Советник руководителя Офиса Президента заявил, что условия, выдвигаемые Украиной, имеют много сюрпризов для украинцев. Он заверил, что никто не планирует уступать.

Наши условия, выдвигаемые на переговорах, содержат много приятных сюрпризов для народа, общества и государства. Никто не собирается ни в чем уступать и никто не даст Путину исполнять свои "хотелки" через кровь, пролитую украинским народом в защиту Украины,

– сказал Арестович.

Все знают правду на уровне своих представителей

Также он прокомментировал вероятные внутренние распри из-за переговоров с россиянами. Арестович сообщил, что правительство и участники переговорного процесса консультируются с парламентом и экспертами.

"Правительство и люди, участвующие в переговорах, очень интенсивно консультируются с парламентом, с экспертной средой. Наличие депутатов и экспертной среды в процессе показывает, что все знают правду на уровне своих представителей", – сказал Арестович.

Он добавил, что внутренняя коммуникация должна предотвратить ссоры. "Кроме тех политиков, которые все это знают, но делают сознательно", – резюмировал советник главы ОП.

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