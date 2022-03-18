Подоляк описал так называемый статус по переговорам. Он рассказал, что имеют целью заявления России.
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Заявления российской стороны – это лишь их запросы. Все заявления имеют целью, среди прочего, спровоцировать напряжение в медиа,
– сказал Подоляк.
Он твердо заявил, что позиции Украины неизменны: прекращение огня, вывод войск и жесткие гарантии безопасности с конкретными формулами.
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