Подоляк описал так называемый статус по переговорам. Он рассказал, что имеют целью заявления России.

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Заявления российской стороны – это лишь их запросы. Все заявления имеют целью, среди прочего, спровоцировать напряжение в медиа,

– сказал Подоляк.

Он твердо заявил, что позиции Украины неизменны: прекращение огня, вывод войск и жесткие гарантии безопасности с конкретными формулами.

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