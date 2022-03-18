Подоляк описав так званий статус щодо переговорів. Він розповів, що мають на меті заяви Росії.

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Заяви російської сторони – це лише їхні запити. Усі заяви мають на меті, серед іншого, спровокувати напругу в медіа,

– сказав Подоляк.

Він твердо наголосив, що позиції України незмінні: припинення вогню, виведення військ та жорсткі гарантії безпеки з конкретними формулами.

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