Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що умови, які Financial Times подало як основу діалогу між Росією та Україною, насправді лише вимоги Росії.

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Не знаю, хто саме був джерелом для Financial Times, але в принципі те, що вони написали – це вимоги Росії,

– заявив міністр.

За його словами, ці умови Росія представила нашій делегації ще в Білорусі. Але Україна одразу почала виносити контраргументи таким вимогам.

"Тобто інформація в Financial Times була подана таким чином, що це вже якась основа двостороннього діалогу і дискусій, що ми про ці всі речі нібито домовляємося. А насправді це російські пропозиції, на які Україна наводить свої контраргументи", – переконує міністр.

Окопна війна на переговорах

Кулеба порівняв переговори в Білорусі з окопною війною, а перестрілка відбувається аргументами. Тому твердження, що Україна погодилася на умови, написані у Financial Times, – хибне.

Важливість угоди з Росією

Міністр нагадав, що війна завершується двома способами: повною поразкою однієї зі сторін або угодою. Тому українцям потрібно налаштуватися на війну до кінця, внаслідок якої Росія програє остаточно, або має бути угода на вигідних для України умовах.

Я думаю, що другий варіант все-таки є реалістичним,

– каже Кулеба.

Він також наголосив, що українська влада не здасть національні інтереси України, а також боротиметься за максимально жорсткі і чіткі гарантії безпеки для держави. А тим часом українцям не потрібно піддаватися на спекуляції щодо того, що хтось щось нібито злив. Адже не забуваймо про інформаційну війну, яку ворог активно веде проти нас.

Що відомо про перемовини з Росією

У Financial Times вийшла стаття, згідно з якою наразі нібито обговорюється мирний план з Росією на 15 пунктів, який включає такі умови:

Україна оголошує нейтралітет та відмовляється від наміру вступити до НАТО;

Україна погоджується на обмеження власного озброєння;

Україна відмовляється від розміщення на своїй територій іноземних військових баз та озброєння.

В обмін Україна отримує захист від союзників – США, Великої Британії, Туреччини та інших країн.

Проте радник президента Михайло Подоляк заявив, що ці умови – російські, а Україна має власну позицію.

Financial Times опублікувала чернетку, яка демонструє запит російської сторони. І не більше. Українська сторона має свої позиції,

– написав Подоляк.

За його словами, Україна погоджується лише щодо:

припинення вогню;

виведення російських військ;

гарантії безпеки від низки країн.

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