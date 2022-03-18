Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил, что условия, которые Financial Times подало как основу диалога между Россией и Украиной, на самом деле лишь требования России.

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Не знаю, кто именно был источником для Financial Times, но в принципе то, что они написали – это требования России,

– заявил министр.

По его словам, эти условия Россия представила нашей делегации еще в Беларуси. Но Украина сразу начала выносить контраргументы таким требованиям.

"То есть информация в Financial Times была подана таким образом, что это уже некая основа двустороннего диалога и дискуссий, что мы об этих всех вещах якобы договариваемся. А на самом деле это российские предложения, на которые Украина приводит свои контраргументы", – убеждает министр.

Окопная война на переговорах

Кулеба сравнил переговоры в Беларуси с окопной войной, а перестрелка происходит аргументами. Поэтому утверждение, что Украина согласилась на условия, написанные в Financial Times, – ложное.

Важность соглашения с Россией

Министр напомнил, что война завершается двумя способами: полным поражением одной из сторон или соглашением. Поэтому украинцам нужно настроиться на войну до конца, в результате которой Россия проиграет окончательно, или должно быть соглашение на выгодных для Украины условиях.

Я думаю, что второй вариант все-таки реалистичен,

– говорит Кулеба.

Он также отметил, что украинская власть не сдаст национальные интересы Украины, а также будет бороться за максимально жесткие и четкие гарантии безопасности для государства. А тем временем украинцам не нужно поддаваться на спекуляции относительно того, что кто-то что-то якобы слил. Ведь не будем забывать об информационной войне, которую враг активно ведет против нас.

Что известно о переговорах с Россией

В Financial Times вышла статья, согласно которой сейчас якобы обсуждается мирный план с Россией на 15 пунктов, включающий следующие условия:

Украина объявляет нейтралитет и отказывается от намерения вступить в НАТО;

Украина соглашается на ограничение собственного вооружения;

Украина отказывается от размещения на своей территории иностранных военных баз и вооружения.

В обмен Украина получает защиту от союзников – США, Великобритании, Турции и других стран.

Однако советник президента Михаил Подоляк заявил, что эти условия – российские, а Украина имеет свою позицию.

Financial Times опубликовала черновик, демонстрирующий запрос российской стороны. И не более. Украинская сторона имеет свои позиции,

– написал Подоляк.

По его словам, Украина соглашается только относительно:

прекращения огня;

вывода российских войск;

гарантий безопасности от ряда стран.

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