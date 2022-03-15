О таком коварном факте сообщает Генштаб ВСУ. Говорится, что россияне поступают так не в первый раз.

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Захватчики и в дальнейшем коварно используют объекты гражданской инфраструктуры для оборудования огневых позиций, размещения вооружения и военной техники,

– говорят в Генштабе.

Также там напомнили, что враг совершенно деморализован. Его силы остаются на очень низком уровне.

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