Россия пытается найти тех, кто пойдет с оружием в Украину на замену десяткам тысяч убитых и раненых, которые уже имели возможность встретиться с украинскими героями. Враг пытается затянуть в армию всех подряд: речь идет не о профессионализме, а о количестве "пушечного мяса".

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Мобилизация на оккупированных территориях Украины

По информации Гентштаба, оккупанты проводили мобилизацию работников коммунальной сферы на временно оккупированных территориях ОРДЛО. Эксперимент оккупантов провалился: функционирование населенных пунктов "неожиданно" упало.

Также сообщается, что мобилизованные жители из временно оккупированной территории отдельных районов Луганской области должны пополнить потери врага на территории Украины. Нравственно-психологическое состояние оккупантов крайне низкое: саботаж приказов командования встречается все чаще.

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