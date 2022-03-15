Росія намагається знайти тих, хто піде зі зброєю в Україну на заміну тим десяткам тисяч убитих та поранених, які вже мали нагоду зустрітися з українськими героями. Ворог намагається затягти до армії усіх підряд: йдеться не про професіоналізм, а кількість "гарматного м'яса".
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Мобілізація на окупованих територіях України
За інформацією Гентштабу, окупанти проводили мобілізацію працівників комунальної сфери на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО. Експеримент окупантів провалився: функціонування населених пунктів "неочікувано" впало.
Також повідомляється, що мобілізовані мешканці з тимчасово окупованої території окремих районів Луганської області незабаром мають поповнити втрати ворога на території України. Морально-психологічний стан окупантів вкрай низький: саботаж наказів командування трапляється все частіше.
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