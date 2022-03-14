Создать штурмующую Киев группировку трудно даже для России

Жирнов заявил, что для того, чтобы завладеть Киевом, оккупантам нужно иметь в 5 – 7 раз больше живой силы во время наступления. Он объяснил, что противник должен создать внутреннее и наружное кольцо окружения.

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"По всем военным канонам для того, чтобы завладеть Киевом, противник должен создать внутреннее и внешнее кольцо окружения. Силы тех, кто пытается взять Киев, должны быть в 5 – 7 раз больше обороняющихся", – сказал Жирнов.

Генерал объяснил роль колец. По его словам, войска, входящие во внутреннее кольцо, должны штурмовать город. Внешнее кольцо должно обеспечивать безопасность от деблокирующихся войск.

Жирнов отметил, что для осады столицы оккупантам нужно стянуть все человеческие ресурсы.

Киев – большой город с большой инфраструктурой, в котором до войны проживало более 4 миллионов граждан. Сейчас город имеет очень большую группировку войск, поэтому сейчас, чтобы создать группировку, враг должен собрать все имеющиеся человеческие ресурсы и привезти к Киеву,

– сказал он.

Генерал привел пример времен Второй мировой войны, когда для штурма Берлину понадобилось 2 миллиона человек и 42 тысячи артиллерийских стволов.

"Поэтому сейчас создать такую ​​группировку, которая штурмовала бы Киев, чрезвычайно трудно, даже для такой страны, как Россия", – резюмировал Жирнов.