Створити угрупування, яке б штурмувало Київ, важко навіть для Росії

Жирнов заявив, що для того, аби заволодіти Києвом, окупантам потрібно мати у 5 – 7 разів більше живої сили під час наступу. Він пояснив, що противник повинен створити внутрішнє і зовнішнє кільце оточення.

До слова Кожен день для ворога під Києвом – це пекло, ми знищуємо його зсередини, – Жирнов

"За всіма військовими канонами для того, аби заволодіти Києвом противник повинен створити внутрішнє і зовнішнє кільце оточення. Сили тих, хто намагається взяти Київ, мають бути в 5 – 7 разів більшими за тих, хто обороняється", – сказав Жирнов.

Генерал пояснив роль кілець. За його словами, війська, які входять до внутрішнього кільця, повинні штурмувати місто. Зовнішнє кільце має забезпечувати безпеку від деблокуючих військ.

Жирнов зазначив, що для облоги столиці окупантам потрібно стягнути всі людські ресурси.

Київ – велике місто з великою інфраструктурою, в якому до війни проживало понад 4 мільйони громадян. Наразі місто має надзвичайно велике угрупування військ, тому нині, щоб створити угрупування ворог повинен зібрати всі наявні людські ресурси та привезти до Києва,

– сказав він.

Генерал навів приклад часів Другої світової війни, коли для штурму Берліну знадобилося 2 мільйони людей і 42 тисячі артилерійських стволів.

"Тому наразі створити таке угрупування, яке б штурмувало Київ, надзвичайно важко, навіть для такої країни, як Росія", – резюмував Жирнов.

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