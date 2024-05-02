Секретарь Шацкого поселкового совета Богдан Тимошук рассказал журналистам, что из-за близости к границе с Беларусью там вводят новые правила. В частности, подразделение пограничной службы будет выдавать пропуска для пребывания в 5-километровой полосе вблизи границы.

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Пропуска должны иметь как жители, так и туристы. Однако такие правила действуют не для всех.

Что известно о новых правилах пребывания на Шацких озерах

Пограничники сегодня хотят больше контролировать приграничье с целью безопасности и охраны государственной границы. Есть постановление №1147, которое определяет 5-километровую полосу, где предусмотрен усиленный режим контроля,

– рассказал Богдан Тимошук.

Однако он пояснил, что населенные пункты и места массового отдыха не относятся к пограничной полосе, поэтому пограничники не имеют там полномочий, чтобы проверить документы. Поэтому туристам там пропуска не нужны.

Секретарь Шацкого поселкового совета объяснил, что информация о том, что якобы владельцы баз отдыха будут обязаны передавать списки своих гостей, не соответствует действительности.

Однако пропуска будут нужны для посещения отдельных частей леса. Также туристам придется учитывать новые правила пребывания на некоторых территориях. В противном случае их будут штрафовать.

У нас есть экскурсии, которые проходят лесными тропами, находящихся в 5-километровой полосе. Если человек будет находиться в 5 километрах до государственной границы и наткнется на наряд пограничников, то возникнут вопросы – возможно, надо будет показать документы или экскурсоводы должны будут объяснить, что это за люди. Но наши предприниматели, которые предоставляют услуги экскурсий, уже сейчас разрабатывают другие маршруты, которые не будут пересекать 5-километровую полосу, и потребности в пропусках не будет,

– пояснил секретарь.

Он уточнил, что магистральные дороги и места массового отдыха не относятся к пограничной полосе. То есть в случае, если люди будут ехать магистральными дорогами в населенный пункт (например, села Свитязь или Гаевка, где озеро Песочное, или урочище Гряда или другие локации), то их никто не будет останавливать.

"А наши основные локации находятся в 20 – 30 километрах от границы. Только озеро Песочное находится в пограничной полосе, но там места массового отдыха", – объяснил секретарь.

Однако в случае похода на грибы или на рыбалку за населенным пунктом в 5-километровой полосе, надо иметь пропуск, оформленный пограничным подразделением.

"У нас уже есть запросы от людей из других городов, которые имеют здесь базы отдыха, их друзей, кто любит рыбачить, чтобы мы помогли оформить пропуска. Потому что есть такие озера в 5-километровой полосе, которые достаточно интересны для наших туристов-рыбаков. Разрешение готовится в течение 10 рабочих дней", – рассказал Богдан Тимошук.

Где расположены Шацкие озера: смотрите на карте

Как оформить пропуск

Чтобы оформить пропуск, надо:

обратиться в пограничное подразделение. Разрешения выдает 6 пограничный отряд в Волынской области;

написать заявление, предоставить копии паспорта, идентификационного кода.

"Пропуска пограничное подразделение направляет по адресу, который лицо укажет в заявлении. Проживая в городе Луцке, можно отправить по электронной почте пакет документов и получить пропуск или на свою электронную почту, или на почтовый адрес по месту жительства и тогда ехать спокойно в июне – июле в Свитязь или другого места", – объяснил Богдан Тимошук.

По его словам, за пребывание в пограничной полосе без пропуска придется заплатить 800 гривен штрафа.

Секретарь Шацкого поселкового совета Богдан Тимошук добавил, что сейчас на территории общины относительно безопасно, пограничники охраняют границу.

"С последней информации, на территории Беларуси отсутствуют группировки, которые могут двинуться на территорию Украины с нашей стороны. Мы ждем туристов", – подытожил чиновник.