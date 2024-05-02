Секретар Шацької селищної ради Богдан Тимошук розповів журналістам, що через близькість до кордону з Білоруссю там запроваджують нові правила. Зокрема, підрозділ прикордонної служби видаватиме перепустки для перебування у 5-кілометровій смузі поблизу кордону.

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Перепустки повинні мати як мешканці, так і туристи. Проте такі правила діють не для всіх.

Що відомо про нові правила перебування на Шацьких озерах

Прикордонники сьогодні хочуть більше контролювати прикордоння з метою безпеки та охорони державного кордону. Є постанова №1147, яка визначає 5-кілометрову смугу, де передбачений посилений режим контролю,

– розповів Богдан Тимошук.

Однак він пояснив, що населені пункти та місця масового відпочинку не належать до прикордонної смуги, тому прикордонники не мають там повноважень, щоб перевірити документи. Тож туристам там перепустки не потрібні.

Секретар Шацької селищної ради пояснив, що інформація про те, що нібито власники баз відпочинку будуть зобов'язані передавати списки своїх гостей, не відповідає дійсності.

Проте перепустки будуть потрібні для відвідування окремих частин лісу. Також туристам доведеться зважати на нові правила перебування на деяких територіях. В протилежному випадку їх штрафуватимуть.

У нас є екскурсії, які проходять лісовими стежками, що знаходяться у 5-кілометровій смузі. Якщо людина буде перебувати у 5 кілометрах до державного кордону і натрапить на наряд прикордонників, то виникнуть питання – можливо, треба буде показати документи чи екскурсоводи повинні будуть пояснити, що це за люди. Але наші підприємці, які надають послуги екскурсій, вже зараз розробляють інші маршрути, які не будуть перетинати 5-кілометрову смугу, й потреби у перепустках не буде,

– пояснив секретар.

Він уточнив, що магістральні дороги та місця масового відпочинку не належать до прикордонної смуги. Тобто у випадку, якщо люди їхатимуть магістральними дорогами до населеного пункту (наприклад, села Світязь або Гаївка, де озеро Пісочне, або урочище Гряда чи інші локації), то їх ніхто не зупинятиме.

"А наші основні локації знаходяться за 20 – 30 кілометрів від кордону. Тільки озеро Пісочне знаходиться у прикордонній смузі, але там місця масового відпочинку", – пояснив секретар.

Проте у випадку походу на гриби чи на риболовлю за населеним пунктом у 5-кілометровій смузі, треба мати перепустку, оформлену прикордонним підрозділом.

"У нас уже є запити від людей з інших міст, які мають тут бази відпочинку, їхніх друзів, хто любить рибалити, щоб ми допомогли оформити перепустки. Бо є такі озера у 5-кілометровій смузі, які досить цікаві для наших туристів-рибалок. Дозвіл готується упродовж 10 робочих днів", – розповів Богдан Тимошук.

Де розташовані Шацькі озера: дивіться на карті

Як оформити перепустку

Щоб оформити перепустку, треба:

звернутися до прикордонного підрозділу. Дозволи видає 6 прикордонний загін у Волинській області;

написати заяву, надати копії паспорта, ідентифікаційного коду.

"Перепустки прикордонний підрозділ надсилає за адресою, яку особа вкаже в заяві. Проживаючи у місті Луцьку, можна надіслати електронною поштою пакет документів і отримати перепустку або на свою електронну пошту, або на поштову адресу за місцем проживання і тоді їхати спокійно у червні – липні до Світязя чи іншого місця", – пояснив Богдан Тимошук.

За його словами, за перебування у прикордонній смузі без перепустки доведеться заплатити 800 гривень штрафу.

Секретар Шацької селищної ради Богдан Тимошук додав, що наразі на території громади відносно безпечно, прикордонники охороняють кордон.

"З останньої інформації, на території Білорусі відсутні угрупування, які можуть рушити на територію України з нашого боку. Ми чекаємо на туристів", – підсумував посадовець.