У Києві відбулось засідання Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА. Місцева адміністрація прийняла рішення щодо відкриття пляжного сезону.

Дивіться також Коли починає клювати окунь навесні: ідеальний час для риболовлі

Чи відкриють у Києві пляжний сезон

У КМДА повідомили, що через дію воєнного стану відкриття пляжного сезону в Києві у 2024 році не буде.

Ба більше, громадянам не рекомендують відвідувати пляжі та зони відпочинку, щоб уникнути масового скупчення людей. Адже у випадку повітряної тривоги неможливо буде безперешкодно і швидко пробиратися до укриттів та сховищ натовпам.

Разом із тим, відповідно до чинних вимог, фахівці виконуватимуть сезонні роботи, необхідні для підтримки порядку та санітарії на пляжних територіях і зонах відпочинку: обслуговуватимуть інженерні мережі, прибиратимуть і здійснюватимуть санітарну обробку територій, зокрема проти комах тощо,

– повідомили в КМДА.

Зверніть увагу! Через дію воєнного стану в усіх регіонах України з міркувань безпеки діють обмеження, встановлені місцевими військовими держадміністраціями. Зокрема, забороняється відвідування лісів та навігація певних плавзасобів на водних об’єктах, також окремі туристичні об'єкти або маршрути є забороненими для відвідування, або на них ввели певні обмеження.

До слова, тим часом в Одесі планують відкрити деякі пляжі цього літа, якщо дозволить безпекова ситуація. Відповідні території визначать військові, рятувальники та представники влади.

Також працівники поліції та муніципальної варти контролюватимуть, щоб люди не відвідували території, які фахівці не визнають безпечними для відпочинку.

Минулого року в Одесі за таким же принципом працювали 6 пляжів.