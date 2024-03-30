За словами Олега Кіпера, наразі потрібно пропрацювати питання відкриття пляжів з міською владою, військовим керівництвом та іншими службами.

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Алгоритм є, розуміємо, як це робити. Сподіваємось, що безпекова складова в Одесі дозволить, останнім часом в Одесі дуже напружено все з цим, але по можливості будемо відкривати,

– сказав він.

Голова ОВА підкреслив, що життя триває та бачити черги туристів на в'їзд в Одесу минулого року було приємно.

Минулого року в місті вже відкривали пляжі

У 2023 році наприкінці літа в Одесі відкрили для відвідування шість пляжів. Олег Кіпер пояснив, що метою було оздоровлення містян.

Ви називаєте "пляжний сезон", а ми трішечки по-іншому це бачимо. Це для оздоровлення наших сімей, сімей наших воїнів. Хлопці, які знаходяться на "нулі" і бувають також у відпустці, приїжджають та можуть оздоровитися,

– пояснив голова ОВА.

Ще однією причиною такого рішення Кіпер назвав так звані стихійні пляжі, які утворилися в Одесі. Вони були небезпечними, тому влада прийняла рішення обладнати ті пляжі, які пройшли перевірки всіма необхідними службами та мають укриття поруч.

Тим часом Росія продовжу цинічно обстрілювати Одесу