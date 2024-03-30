За словами Олега Кіпера, наразі потрібно пропрацювати питання відкриття пляжів з міською владою, військовим керівництвом та іншими службами.
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Алгоритм є, розуміємо, як це робити. Сподіваємось, що безпекова складова в Одесі дозволить, останнім часом в Одесі дуже напружено все з цим, але по можливості будемо відкривати,
– сказав він.
Голова ОВА підкреслив, що життя триває та бачити черги туристів на в'їзд в Одесу минулого року було приємно.
Минулого року в місті вже відкривали пляжі
У 2023 році наприкінці літа в Одесі відкрили для відвідування шість пляжів. Олег Кіпер пояснив, що метою було оздоровлення містян.
Ви називаєте "пляжний сезон", а ми трішечки по-іншому це бачимо. Це для оздоровлення наших сімей, сімей наших воїнів. Хлопці, які знаходяться на "нулі" і бувають також у відпустці, приїжджають та можуть оздоровитися,
– пояснив голова ОВА.
Ще однією причиною такого рішення Кіпер назвав так звані стихійні пляжі, які утворилися в Одесі. Вони були небезпечними, тому влада прийняла рішення обладнати ті пляжі, які пройшли перевірки всіма необхідними службами та мають укриття поруч.
Тим часом Росія продовжу цинічно обстрілювати Одесу
- В ніч на 28 березня ворог підступно атакував Україну з повітря. Ракети летіли, зокрема, на Одещину. Крім ракет, ворог запустив по Україні дрони типу "Шахед", по них ефективно відпрацювали мобільні групи та засоби ППО Skynex і Gepard.
- 15 березня Росія атакувала Одесу ракетами. Коли на місце приїхали працівники ДСНС та швидка, то окупанти вдарили вдруге. Тоді ворог застосував балістичні ракети типу "Іскандер-М".
- Ця атака стала найбільшою за кількістю жертв – всього відомо про 21 загиблого внаслідок російського терору. Окрім цього, поранення отримали ще 75 осіб.
- Пошуково-рятувальну операцію в Одесі завершили наступного дня. Однак навіть на той момент інформація про загиблих та поранених уточнювалася. Зокрема, після цього стало відомо про загибель у лікарні рятувальника, який прибув на місце після першої атаки.