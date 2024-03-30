По словам Олега Кипера, сейчас нужно проработать вопрос открытия пляжей с городскими властями, военным руководством и другими службами.

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Алгоритм есть, понимаем, как это делать. Надеемся, что составляющая безопасности в Одессе позволит, последнее время в Одессе очень напряженно все с этим, но по возможности будем открывать,

– сказал он.

Председатель ОВА подчеркнул, что жизнь продолжается и видеть очереди туристов на въезд в Одессу в прошлом году было приятно.

В прошлом году в городе уже открывали пляжи

В 2023 году в конце лета в Одессе открыли для посещения шесть пляжей. Олег Кипер объяснил, что целью было оздоровление горожан.

Вы называете "пляжный сезон", а мы немножечко по-другому это видим. Это для оздоровления наших семей, семей наших воинов. Ребята, которые находятся на "нуле" и бывают также в отпуске, приезжают и могут оздоровиться,

– объяснил глава ОВА.

Еще одной причиной такого решения Кипер назвал так называемые стихийные пляжи, которые образовались в Одессе. Они были опасными, поэтому власти приняли решение оборудовать те пляжи, которые прошли проверки всеми необходимыми службами и имеют укрытие рядом.

Тем временем Россия продолжаю цинично обстреливать Одессу