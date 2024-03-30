По словам Олега Кипера, сейчас нужно проработать вопрос открытия пляжей с городскими властями, военным руководством и другими службами.
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Алгоритм есть, понимаем, как это делать. Надеемся, что составляющая безопасности в Одессе позволит, последнее время в Одессе очень напряженно все с этим, но по возможности будем открывать,
– сказал он.
Председатель ОВА подчеркнул, что жизнь продолжается и видеть очереди туристов на въезд в Одессу в прошлом году было приятно.
В прошлом году в городе уже открывали пляжи
В 2023 году в конце лета в Одессе открыли для посещения шесть пляжей. Олег Кипер объяснил, что целью было оздоровление горожан.
Вы называете "пляжный сезон", а мы немножечко по-другому это видим. Это для оздоровления наших семей, семей наших воинов. Ребята, которые находятся на "нуле" и бывают также в отпуске, приезжают и могут оздоровиться,
– объяснил глава ОВА.
Еще одной причиной такого решения Кипер назвал так называемые стихийные пляжи, которые образовались в Одессе. Они были опасными, поэтому власти приняли решение оборудовать те пляжи, которые прошли проверки всеми необходимыми службами и имеют укрытие рядом.
Тем временем Россия продолжаю цинично обстреливать Одессу
- В ночь на 28 марта враг коварно атаковал Украину с воздуха. Ракеты летели, в частности, в Одесскую область. Кроме ракет, враг запустил по Украине дроны типа "Шахед", по ним эффективно отработали мобильные группы и средства ПВО Skynex и Gepard.
- 15 марта Россия атаковала Одессу ракетами. Когда на место приехали работники ГСЧС и скорая, то оккупанты ударили во второй раз. Тогда враг применил баллистические ракеты типа "Искандер-М".
- Эта атака стала крупнейшей по количеству жертв – всего известно о 21 погибшем в результате российского террора. Кроме этого, ранения получили еще 75 человек.
- Поисково-спасательную операцию в Одессе завершили на следующий день. Однако даже на тот момент информация о погибших и раненых уточнялась. В частности, после этого стало известно о гибели в больнице спасателя, который прибыл на место после первой атаки.