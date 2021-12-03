Ведь с 19 декабря стартует программа получения тысячи за вакцинацию. Об этом вспомнил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины в фейсбуке 3 декабря.

По теме Что делать, если в Дие не появляется сертификат: пошаговая инструкция от Минздрава

Чтобы получить тысячу, нужно сгенерировать сертификат в Дие

Если вы уже вакцинировались, но еще не получили COVID-сертификат в приложении Дия – самое время это сделать,
– заявил министр.

Михаил Федоров пояснил, что для получения тысячи за вакцинацию нужно:

  • скачать приложение Дия;
  • авторизоваться;
  • нажать "добавить документ" на главном экране или выбрать "COVID-сертификаты" в услугах;
  • поставить галочку, чтобы дать согласие на передачу медицинских данных и это все.

Если врач внес корректную информацию о вакцинации в медицинскую систему, то ваш документ появится через несколько секунд,
– рассказал министр.

Он также добавил, что сейчас получить сертификат в приложении можно и с ID-картой, и с паспортом-книжечкой. Нужно только авторизироваться через BankID.

Михаил Федоров напомнил, что очень скоро стартует программа президента о поддержке украинских предпринимателей. И только с "зеленым" сертификатом в приложении "Дия" можно получить тысячу гривен и потратить их на услуги бизнеса.

Кратко о получении "вакцинационной тысячи"

  • Владимир Зеленский анонсировал, что люди, получившие полный курс вакцинации от COVID-19, смогут получить тысячу гривен через приложение Дия.
  • Президент рассказал, что за эти деньги можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр. Также можно будет купить билеты для путешествий внутри страны – на внутренние авиа- или ж/д перевозки.
  • 15 ноября президент заявил, что программа стартует 19 декабря. Деньги смогут получить все полностью вакцинированные граждане, независимо от времени получения прививки.
  • 2 декабря Верховная Рада окончательно проголосовала за выделение средств на выплаты вакцинированным украинцам.