Адже з 19 грудня стартує програма отримання тисячі за вакцинацію. Про це пригадав віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України в фейсбуці 3 грудня.
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Щоб отримати тисячу, потрібно згенерувати сертифікат в Дії
Якщо ви вже вакцинувались, але ще не отримали COVID-сертифікат в застосунку Дія – саме час це зробити,
– заявив міністр.
Михайло Федоров пояснив, що для отримання тисячі за вакцинацію потрібно:
- завантажити додаток Дія;
- авторизуватися;
- натиснути "додати документ" на головному екрані або обрати "COVID-сертифікати" в послугах;
- поставити галочку, щоб надати згоду на передачу медичних даних і це все.
Якщо лікар вніс коректну інформацію про вакцинацію в медичну систему, то ваш документ з'явиться за декілька секунд,
– розповів міністр.
Він також додав, що зараз отримати сертифікат у застосунку можна і з ID-карткою, і з паспортом-книжечкою. Потрібно лише авторизуватися через BankID.
Михайло Федоров пригадав, що дуже скоро стартує програма президента про підтримку українських підприємців. І тільки з "зеленим" сертифікатом в застосунку Дія можна отримати тисячу гривень та витратити їх на послуги бізнесу.
Коротко про отримання "вакцинаційної тисячі"
- Володимир Зеленський анонсував, що люди, які отримали повний курс вакцинації від COVID-19 зможуть отримати тисячу гривень через додаток Дія.
- Президент розповів, що за ці гроші можна буде придбати абонемент у спортзал чи фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр. Також можна буде купити квитки для мандрівок всередині країни – на внутрішні авіа- або залізничні перевезення
- 15 листопада президент заявив, що програма стартує 19 грудня. Гроші зможуть отримати всі повністю вакциновані громадяни, незалежно від часу отримання щеплення.
- 2 грудня Верховна Рада остаточно проголосувала за виділення коштів на виплати вакцинованим українцям.