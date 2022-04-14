Большинство из них будут оказывать всеобщую поддержку, духовные услуги и ограниченную медицинскую помощь в польских центрах приема беженцев. Об этом заявила министр обороны Канады Анита Ананд.
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Канада направит в Польшу военных для помощи беженцам
Чтобы помочь преодолеть кризис на украинско-польской границе, я объявляю о развертывании до 150 членов Вооруженных сил Канады, из которых около сотни отправятся немедленно, для поддержки польских усилий по помощи и опеке украинцев, бегущих от насилия,
– сказала Ананд.
По ее словам, украиноязычные канадцы будут возглавлять самый большой компонент Вооруженных сил Канады в процессинговых центрах в Польше. Их задача – обеспечить всеобщую поддержку, духовные услуги и ограниченную медицинскую помощь беженцам.
Канадские военные также будут поддерживать рабочую группу по оказанию гуманитарной помощи под руководством Польши и будут помогать переселению украинцев в Канаду.