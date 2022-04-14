Більшість із них надаватимуть загальну підтримку, духовні послуги та обмежену медичну допомогу в польських центрах прийому біженців. Про це заявила міністр оборони Канади Аніта Ананд.

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Канада направить до Польщі військових задля допомоги біженцям

Щоб допомогти подолати кризу на українсько-польському кордоні, я оголошую про розгортання до 150 членів Збройних сил Канади, з яких близько сотні вирушать негайно, для підтримки польських зусиль із допомоги й опіки за українцями, які тікають від насильства,

– сказала Ананд.

За її словами, україномовні канадці очолюватимуть найбільший компонент Збройних сил Канади у процесингових центрах у Польщі. Їх завдання – забезпечити загальну підтримку, духовні послуги та обмежену медичну допомогу біженцям.

Канадські військові також будуть підтримувати робочу групу з надання гуманітарної допомоги під керівництвом Польщі та допомагатимуть переселенню українців у Канаду.

Зазначимо, Канада, як і інші західні країни, запровадила санкції проти Росії та направила Україні військову та гуманітарну допомогу. Зокрема, країна виділила понад 1,2 мільярда канадських доларів прямих внесків в Україну.

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