Об этом рассказал Юрий Рыженков, генеральный директор ООО "Метинвест".

Для предотвращения техногенных катастроф при первом же приближении боевых действий мы производим горячую консервацию наших предприятий. Мы это сделали прежде всего в Мариуполе, оба завода были остановлены. На сегодня мы практически исключили вероятность каких-то техногенных серьезных катастроф от заводов, которые могли бы случиться. То же самое мы сейчас сделали в Запорожье,

– объяснил Рыженков.

"Запорожсталь" также остановлена, ведь сейчас на небольшом расстоянии от Запорожья идут бои, а ракеты и бомбовые удары попадали рядом с запорожским аэропортом. В то же время полноценно работает завод в Каменском.

"У нас в загрузке примерно на 30%-40% работают горно-обогатительные комбинаты в Кривом Роге. Но, конечно, вывоз продукции ограничивается логистикой", – сказал гендиректор Метинвеста.

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