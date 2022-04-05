Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге, передает 24 канал.

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Наибольшее количество таких наборов получили местные в Донецкой, Харьковской и Киевской областях. В целом сформируют около 12 миллионов таких наборов. В частности, для этого закупили 133 тысячи тонн продовольствия на почти 4 миллиарда гривен.

Покупаем все по максимуму у украинских производителей. Загружаем украинские предприятия заказами. Всем максимально помогаем,

– подчеркнул Денис Шмыгаль.

По его словам, продовольственные сети сегодня фактически стали объектами критической инфраструктуры. Правительство тесно сотрудничает с ними, чтобы во всех городах и селах были продукты питания, социальные товары и вещи первой необходимости.

К слову, во время войны с Россией Украина теряет 2 миллиарда гривен в день. Премьер Шмыгаль насчитал 3 источника, благодаря которым может восстанавливаться украинская экономика. Это в частности замороженные средства России, российское имущество и средства западных партнеров.

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