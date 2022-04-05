Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час брифінгу, передає 24 канал.

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Найбільше таких наборів отримали місцеві у Донецькій, Харківській та Київській областях. Усього сформуємо майже 12 мільйонів таких наборів. Зокрема, для цього закупили 133 тисячі тонн продовольства на майже 4 мільярди гривень.

Купуємо все по максимуму в українських виробників. Завантажуємо українські підприємства замовленнями. Усім максимально допомагаємо,

– наголосив Денис Шмигаль.

За його словами, продовольчі мережі сьогодні фактично стали об’єктами критичної інфраструктури. Уряд тісно співпрацює з ними, аби в усіх містах і селах були продукти харчування, соціальні товари та речі першої необхідності.

До слова, під час війни з Росією Україна втрачає 2 мільярди гривень щодня. Прем'єр Шмигаль нарахував 3 джерела, завдяки яким може відновлюватись українська економіка. Це, зокрема, заморожені кошти Росії, російське майно та кошти західних партнерів.

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