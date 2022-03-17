Несмотря на то, что лидер государства-агрессора пытается официально втянуть Беларусь в войну против Украины, белорусские добровольцы готовы защищать ее.

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В Украину едут белорусские добровольцы

Батальон имени Кастуся Калиновского не остановится, пока не освободит Украину от оккупантов: от Киева до Мариуполя! Мы будем пытаться помочь Украине разблокировать Мариуполь,

– говорится в сообщении.

Белорусы отмечают, что понимают сложность ситуации в Мариуполе и стратегическое значение для россиян этого города. Захватчики делают там геноцид в отношении украинского населения и пытаются стереть город с лица земли. Поэтому белорусы готовы помогать украинцам защищать Мариуполь.

Напомним, на стороне ВСУ против российских захватчиков борется множество белорусов, а поток добровольцев не перестает расти. За Украину отдали свои жизни уже двое добровольцев из Беларуси – Илья "Литвин" и Алексей "Тур".

Белорусы будут помогать защищать Мариуполь: смотрите видео