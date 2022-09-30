Об этом 24 каналу рассказал украинский политолог Николай Давидюк. Он также отметил: единственное, что следует уточнить – это не эйфория во время чумы, мол, мы радуемся потере 4 областей. Это наоборот наше усиление и возможность вернуть эти территории.

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В свое время Восточная Германия вступала в специальный пункт как поправка к 5 статье. Там речь шла о том, что при вступлении в НАТО вы не будете возвращать эти земли силами НАТО, но остальные территории под протекторатом НАТО,

– отмечает Давидюк.

"Поэтому здесь похоже на формулу, где мы боремся своими силами за временно оккупированные территории, но понимаем, что остальная материковая Украина под защитой НАТО", — добавляет он.

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Украина может встать под "зонтик НАТО"

По словам Давидюка, если у Путина есть ядерный зонтик, то у нас будет зонтик НАТО – мы свои территории не бросаем, от них не отказываемся, но боремся за них своими руками. А остальные территории защищают силы НАТО.

"Для нас сейчас крайне важно услышать заявление Столтенберга, чтобы увидеть, что это зеркальные действия по усилению НАТО", — добавляет политолог.

Николай Давидюк также отметил, что это ослабление Путина. "Потому что он хотел присоединить наши области, а мы таким решением "перебиваем ему аппетит", я думаю, что для него это нокдаун. Не нокаут, но он ослаблен", – резюмирует он.