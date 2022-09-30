Про це 24 каналу розповів український політолог Микола Давидюк. Він також зазначив, що єдине, що варто уточнити – це не ейфорія під час чуми, мовляв, ми радіємо втраті 4 областей. Це навпаки наше підсилення і змога повернути ці території.

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Свого часу Східна Німеччина вступала у спеціальний пункт, як поправка до 5 статті. Там йшлося про те, що при вступі до НАТО, ви не будете повертати ці землі силами НАТО, але решта територій під протекторатом НАТО,

– зазначає Давидюк.

"Тому, тут схоже на формулу, де ми боремося своїми силами за тимчасово окуповані території, але розуміємо, що решта материкової України під захистом НАТО", – додає він.

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Україна може встати під "парасольку НАТО"

За словами Давидюка, якщо у Путіна є ядерна парасолька, то у нас буде парасолька НАТО – ми свої території не кидаємо, від них не відмовляємося, але боремось за них своїми руками. А решта територій захищають сили НАТО.

"Для нас зараз вкрай важливо почути заяву Столтенберга, щоб побачити, що це дзеркальні дії на посилення НАТО", – додає політолог.

Микола Давидюк також зазначив, що це послаблення Путіна. "Бо він хотів приєднати наші області, а ми таким рішенням "перебиваємо йому апетит", я гадаю, що для нього це нокдаун. Не нокаут, але він послаблений", – резюмує він.