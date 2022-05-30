Однако для кремлевского диктатора – сирийский вопрос не ко времени. Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.
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У меня нет сомнений в том, что сейчас для Путина украинская история – в приоритете,
– заявил он.
То есть, безусловно, Сирия для кремлевского главы – важна. Однако для него эта страна была только полигоном.
"Поэтому, я думаю, что он (Путин – 24 канал) может пойти на определенные уступки в Сирии. То есть, может ее оставить на растерзание Ирану, Эрдогану, пусть они разбираются. Для него сейчас вопрос Украины – номер один. Поэтому он в состоянии будет чем уступить Эрдогану, чтобы сосредоточить силы на главном для него направлении", - считает Яковенко.
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Путин срочно опрокидывает войска из Сирии
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил , что российские власти опрокидывают войска из Сирии в Украину, сославшись на израильские СМИ.
"Москва сдает позиции в регионе, чтобы подбросить немного дров (которые ничего не решают) в жерло войны в Украине. Все же идет "по плану", да? Что ж, план был великолепен. Надежный, как швейцарские часы", – написал Подоляк .
Эрдоган планирует снова позвонить Зеленскому и Путину
- Россия вышла из переговорного процесса и продолжает наступление на территорию Украины. Кремль не готов ни к каким переговорам и пойдет на все, чтобы продолжать войну для достижения своих целей.
- Вместе с тем президент Турции Реджеп Эрдоган верит в то, что сможет убедить Путина остановить боевые действия.
- В понедельник, 30 мая, президент Турции собирается провести телефонные разговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Эрдоган намерен призвать стороны вернуться к переговорам и решать вопросы в диалоге.