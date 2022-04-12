Об этом в эфире 24 канала рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська.

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Украинской стороне, прежде всего, интересны те, кто является организаторами трагедии в Украине, а тогда – ее исполнители, как отметил министр.

Этот трибунал будет направлен на топовых чиновников России. Путин, его ближайшее окружение, Шойгу и другие чиновники,

– объяснил Малюська.

По словам главы Минюста, привлечь российское командование к ответственности за преступления в Украине будет достаточно сложно, потому что нужно идти по "цепочке": от исполнителя к тому, кто дал приказ и так далее.

"Проще и быстрее поймать организаторов за преступление агрессии. Кто организовал нападение на Украину – это очевидно, и это топовые чиновники", – подчеркнул он.

Почему говорится именно о преступлении агрессии

В то же время, как обьяснил Малюська, преступления против человечности, военные преступления, геноцид – это сложная процедура длительного расследования, которая будет длиться годами.

Что касается преступления агрессии – специальный трибунал – единственная ключевая проблема. Если его запустить, чтобы он заработал, приговор будет вынесен быстро. "Потому что совершение преступления агрессии очевидно", – резюмировал министр.

Министр юстиции Денис Малюська о специальном трибунале: смотрите видео