Русская пропаганда села в лужу

Все их вчера озвученные "домашние заготовки" о "пограничниках-перебежчиках" и "массовой сдаче ВСУ в плен" не только не были обеспечены даже фейковыми "доказательствами", но и опровергнуты фактическими событиями, которые даже российская пропаганда стремится теперь просто умалчивать.

План действий Россию надо стереть с лица земли, а не писать "твиты беспокойства"

"А нас-то за что?"

Ситуация в Крыму в целом стала трагикомической, потому что там пропаганда врага с самого начала вторжения стала рассказывать о "трех снарядах в родной дом", после чего должна была быть вйона "малой кровью, мощным ударом".

Но теперь из Крыма невозможно никуда уехать. И бахает с севера. Сильно бахает.

Кстати, медиа говорят, что сегодня утром разбомбили военный аэропорт РФ в Миллерово под Ростовом.

У оккупантов под ногами начинает гореть земля, даже в России. Фото с военного аэродрома в Миллерово / РосСМИ

Оккупантам есть над чем поразмыслить в Бельбеке, Новофедоровке и Гвардейском. В стиле "а нас-то за что?"

Что мировые СМИ говорят о российском вторжении в Украину – смотрите видео