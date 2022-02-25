Російська пропаганда сіла у калюжу

Усі їх вчора озвучені "домашні заготовки" про "прикордонників-перебіжників" та "масової здачі ЗСУ в полон" не лише не були забезпечені навіть фейковими "доказами", але й стали спростовані фактичними подіями, які навіть російська пропаганда прагне тепер просто замовчувати.

План дій Росію треба стерти з лиця землі, а не писати "твіти занепокоєння"

"А нас-то за что?"

Ситуація в Криму загалом стала трагікомічною, бо там пропаганда ворога з самого початку вторгнення стала розповідати про "три снаряди в рідну хату" після чого мав бути "малою кров'ю, могутнім ударом".

Але тепер з Криму неможливо нікуди виїхати.

Та бахкає з півночі.

Сильно бахкає.

До речі, медіа кажуть, що сьогодні зранку розбомбили воєнний аеропорт РФ у Міллєрово під Ростовом.

У окупантів під ногами починає горіти земля, навіть у Росії. Фото з воєнного аеродрому у Міллєрово / РосЗМІ

Окупантам є над чим поміркувати у Бельбеку, Новофедорівці та Гвардійському. У стилі "а нас-то за что?"

Що світові ЗМІ кажуть про російське вторгнення до України – дивіться відео