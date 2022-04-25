В частности, пути ужесточения санкций обсудил президент с госсекретарем США Энтони Блинкиным и министром обороны Ллойдом Остином. Они совершили закрытый визит в Киев 24 апреля, сообщает 24 канал.

Читайте также Аэропорт "Внуково" из-за санкций перешел в режим простоя, возможны увольнения – росСМИ

То, что Россия не ищет мира и убивает украинцев даже на Пасху, свидетельствует, что нужно большее санкционное давление. Следует перекрыть все возможности России обходить санкции. Поэтому мы передали партнерам специальный план по усилению санкций против России,

– заявил президент.

Он подчеркнул, что санкции были разработаны международной экспертной группой под руководством главы Офиса Президента Андрея Ермака и Майкла Макфола, экспосла США в России.

Видеообращение президента за 25 апреля: смотрите видео