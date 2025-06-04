Сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Владимира Зеленского.

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Что известно о "мягкой политике" к России

Журналисты поинтересовались у Зеленского, почему партнеры Украины, в частности США, не замечают, что российский "меморандум" – очковтирательство.

На это Зеленский ответил, что кто-то таки понимает. Он также отметил, что американцы довольно умные, просто некоторые не желают замечать, что россияне пытаются выиграть себе время.

Украинский лидер с пониманием относится к тому, что кто-то хочет использовать "мягкую политику" к России. Однако ему странно, что для россиян "открыто много дверей".

Почему для них (россиян – 24 Канал) очень много дверей, а для украинцев, которые ни на кого не нападали, одни и не очень большие,

– подчеркнул Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что сегодня в США все больше людей начинают видеть, что россияне пытаются своей "дипломатией" отсрочить внедрение санкций, чтобы проводить наступательные действия на фронте.

Президент также добавил, что проведение успешных операций помогает Украине изменить риторику США о том, что "украинцы проигрывают войну".