Россия вторглась в Украину в 2014 году, якобы для защиты русскоязычного населения. Тогда часть населения на Донбассе радушно встречала оккупантов. Однако в 2021 году аналогичная ситуация не повторится.

Ведь люди уже имеют опыт жизни в так называемых "ДНР" и "ЛНР". Об этом в программе "6/9" на 24 канале рассказал журналист, член переговорной Трехсторонней контактной группы Денис Казанский.

Обратите внимание России наплевать на людей, это для них дешевый расходный материал, – Казанский

Он отметил, сейчас жители оккупированных Донецкой и Луганской областей вряд ли будут встречать Россию с хлебом-солью, как это было в 2014 году. Они с начала вторжения оккупантов находятся на тех территориях, и знают все реалии.

"Люди излечились от иллюзий, имея опыт того, во что Кремль превратил Донбасс, который ему подконтролен", – считает участник ТКГ.

Люди пострадали от "русского мира", – Казанский

Денис Казанский вспомнил, что из-за военной агрессии России пролилось много крови и было сделано немало враждебных действий не только в отношении Украины в целом. Но и в отношении тех русскоязычных, которых оккупанты якобы защищают.

Для этих людей приход "русского мира" обернулся ужасом,

– подчеркнул он.

Журналист отметил, что люди пострадали от "русского мира" и на западе Украины. Но больше всего – все-таки те, кто живут в ОРДЛО.

Полный выпуск программы "6/9" на 24 канале: смотрите видео