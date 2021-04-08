России нравится воевать, делая и доказывая всем, что она – ни при чем. Кремль использует жизни российских наемников и людей на Донбассе, которые являются для них дешевым расходным материалом.

Такое мнение в эфире программы "6/9" высказал журналист, член переговорной Трехсторонней контактной группы Денис Казанский. Он отметил, что для россиян война в таком формате является относительно дешевой, ведь она воюет руками других людей.

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"Это либо российские наемники, которые официально не являются их военными, или жители Донбасса – люди, которые имеют украинские паспорта. Для российского общества убийство этих людей ничего не значит", – отметил журналист.

По его словам, наемников никому не жалко. В то же время любое правительство теряет баллы, когда им нужно оправдываться перед населением за смерть военных.

Казанский добавил, что российскому обществу 7 лет наплевать на конфликт и людей, страдающих на Донбассе.

Очень удобно воевать 7 лет этим дешевым расходным материалом. Простите за такое определение, но сами россияне так о них говорят,

– заявил журналист.

"Гибнут вообще не граждане России, а потому они могут сказать: "Это внутренний конфликт, мы тут ни при чем", – подытожил Казанский.

Оккупированные территории – гиря на ноге Украины – Казанский

Как отметил представитель ТКГ, оккупированные территории Россия держит, как гирю на ноге Украины.

"Это я цитирую российского политика Николая Старикова. Это инструмент, который Украина держит, и не дает вступить ни в ЕС, ни в НАТО. Для этого России нужен этот конфликт, она может поддерживать его 10 – 20 лет. Ей выгодно, чтобы он не заканчивался ", – пояснил Казанский.

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