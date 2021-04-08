Путин виноват в смерти ребенка, который взорвался на снаряде, – Скорина
Террористы и прокремлевские пропагандисты обвиняли украинскую армию в гибели 5-летнего ребенка на Донбассе. Этот фейк уже опровергли, однако истинным виновным является глава России Владимир Путин.
Источник:24 канал
Такое мнение высказал Егор Скорина в своем блоге "Антифейк". Он объяснил, для чего Кремлю нужен был фейк об "украинском беспилотнике".
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Причины фейков России
По его словам, Кремль собирается использовать эту ситуацию для очередного расшатывания ситуации в Донецкой области. Председатель Госдумы Вячеслав Володин уже заявил, что Украина должна быть исключена из Совета Европы из-за "убийства ВСУ ребенка".
Получается, что в России и террористов ДНР настолько близкие отношения, что Кремль верит боевикам на слово и без каких-либо доказательств,
– сказал Скорина.
Кто виноват
"Путин виноват в смерти ребенка, который взорвался на снаряде. Он устраивает пиар на крови детей", – отметил журналист.
И добавил: "А если с тираном Путиным уже все и так понятно, то как же спится этим пропагандонам, которые знают, но все же танцуют на костях умершего ребенка?"
Смотрите полностью видеоблог "Антифейк" на 24 канале:
Оккупанты на Донбассе обвинили ВСУ в убийстве ребенка: что известно
- На сайте так называемой "народной милиции" оккупантов Донетчины появилось сообщение о том, что Вооруженные силы Украины сбросили взрывное устройство с беспилотника на село Александровское. Из-за чего, мол, погиб 5-летний ребенок.
- Однако на самом деле это фейк – Александровское расположено в 30 километрах от позиции украинских военных. Ни один дрон на такое расстояние прилететь не смог бы.
- К сожалению, ребенок действительно погиб. Украинская сторона говорит, вероятно, что ребенок взорвался на устройстве, которое нашел в собственном дворе.
- В сообщениях пропагандисты использовали фото мальчика, погибшего в июле 2014 года.
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