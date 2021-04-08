Террористы и прокремлевские пропагандисты обвиняли украинскую армию в гибели 5-летнего ребенка на Донбассе. Этот фейк уже опровергли, однако истинным виновным является глава России Владимир Путин.

Такое мнение высказал Егор Скорина в своем блоге "Антифейк". Он объяснил, для чего Кремлю нужен был фейк об "украинском беспилотнике".

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Причины фейков России

По его словам, Кремль собирается использовать эту ситуацию для очередного расшатывания ситуации в Донецкой области. Председатель Госдумы Вячеслав Володин уже заявил, что Украина должна быть исключена из Совета Европы из-за "убийства ВСУ ребенка".

Получается, что в России и террористов ДНР настолько близкие отношения, что Кремль верит боевикам на слово и без каких-либо доказательств,

– сказал Скорина.

Кто виноват

"Путин виноват в смерти ребенка, который взорвался на снаряде. Он устраивает пиар на крови детей", – отметил журналист.

И добавил: "А если с тираном Путиным уже все и так понятно, то как же спится этим пропагандонам, которые знают, но все же танцуют на костях умершего ребенка?"

Внимание! Ответственность за гибель гражданского населения по международному праву лежит на государстве-агрессоре.

Смотрите полностью видеоблог "Антифейк" на 24 канале:

Оккупанты на Донбассе обвинили ВСУ в убийстве ребенка: что известно