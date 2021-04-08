Путін винен у смерті дитини, яка підірвалась на снаряді, – Скоріна
Терористи і прокремлівські пропагандисти звинувачували українську армію у загибелі 5-річної дитини на Донбасі. Цей фейк вже спростували, однак спражнім винним є глава Росії Володимир Путін.
Джерело:24 канал
Таку думку висловив Єгор Скоріна у своєму блозі "Антифейк". Він пояснив, для чого Кремлю потрібен був фейк про "український безпілотник".
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Причини фейків Росії
За його словами, Кремль збирається використовувати цю ситуацію для чергового розхитування ситуації на Донеччині. Голова Держдуми В'ячеслав Володін вже заявив, що Україна повинна бути виключена з Ради Європи через "вбивство ЗСУ дитини".
Виходить, що у Росії і терористів ДНР настільки близькі стосунки, що Кремль вірить бойовикам на слово і без будь-яких доказів,
– зауважив Скоріна.
Хто винен
"Путін винен у смерті дитини, яка підірвалась на снаряді. Він же влаштовує піар на крові дітей", – наголосив журналіст.
І додав: "А якщо з тираном Путіним вже все і так зрозуміло, то як же спиться цим пропагандонам, які знають, але все ж танцюють на кістках померлої дитини?"
Дивіться повністю відеоблог "Антифейк" на 24 каналі:
Окупанти на Донбасі звинуватили ЗСУ у вбивстві дитини: що відомо
- На сайті так званої "народної міліції" окупантів Донеччини з'явилося повідомлення про те, що Збройні сили України скинули вибуховий пристрій з безпілотника на село Олександрівське. Через що, мовляв, загинула 5-річна дитина.
- Однак насправді це фейк – Олександрівське розташоване за 30 кілометрів від позиції українських військових. Жоден дрон на таку відстань прилетіти не зміг би.
- На жаль, дитина справді загинула. Українська сторона каже, ймовірно, що дитина підірвалась на пристрої, який знайшла у власному дворі.
- У дописах пропагандисти використали фото хлопчика, який загинув у липні 2014 року.
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