Терористи і прокремлівські пропагандисти звинувачували українську армію у загибелі 5-річної дитини на Донбасі. Цей фейк вже спростували, однак спражнім винним є глава Росії Володимир Путін.

Таку думку висловив Єгор Скоріна у своєму блозі "Антифейк". Він пояснив, для чого Кремлю потрібен був фейк про "український безпілотник".

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Причини фейків Росії

За його словами, Кремль збирається використовувати цю ситуацію для чергового розхитування ситуації на Донеччині. Голова Держдуми В'ячеслав Володін вже заявив, що Україна повинна бути виключена з Ради Європи через "вбивство ЗСУ дитини".

Виходить, що у Росії і терористів ДНР настільки близькі стосунки, що Кремль вірить бойовикам на слово і без будь-яких доказів,

– зауважив Скоріна.

Хто винен

"Путін винен у смерті дитини, яка підірвалась на снаряді. Він же влаштовує піар на крові дітей", – наголосив журналіст.

І додав: "А якщо з тираном Путіним вже все і так зрозуміло, то як же спиться цим пропагандонам, які знають, але все ж танцюють на кістках померлої дитини?"

Увага! Відповідальність за загибель цивільного населення за міжнародним правом лежить на державі-агресора

Дивіться повністю відеоблог "Антифейк" на 24 каналі:

Окупанти на Донбасі звинуватили ЗСУ у вбивстві дитини: що відомо