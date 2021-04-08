Кремлівські виродки не гребують для своєї пропаганди використовувати навіть тему дитячих смертей. На окупованій частині Донецької області 5-річна дитина загинула від вибуху. Терористи і прокремлівські пропагандисти тут же в усьому звинуватили українську армію.

Они утверждают, будто наша армия якобы сбросила на это дитя "самодельное взрывное устройство" с беспилотника. В России уже заявили, что из-за этой трагедии Украину нужно исключить из Совета Европы.

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Глядя на дикость и абсолютную нелогичность истории, даже отдельные российские СМИ уже назвали ребенка "вторым мальчиком в трусиках, которого распяли". Только, самое печальное, что в отличие от несуществующего распятого мальчика в Славянске, ребенок под Енакиево действительно погиб.

Дело в том, что пропагандисты сразу же начали клепать фейк без особой осторожности и допустили тонну погрешностей. Прокремлевские СМИ активно распространяют информацию о гибели ребенка, но эта информация не соответствует действительности.



Поширення фейків у Росії – типові приклади / Скриншот з Google

Оккупанты обвинили ВСУ в убийстве ребенка

В оккупированном поселке Александровское от взрыва погиб ребенок 2016 года рождения. Об этом накануне сообщили в так называемой "народной милиции" выдуманной республики.

В подконтрольных российским гибридным силам СМИ появилось упоминание о ребенке с его фотографией. Но как выяснилось, фото, опубликованное в социальных сетях, не имеет ничего общего с трагедией.

Эту же фотографию в 2014 году году публиковало прокремлевское СМИ "Комсомольская правда", где сообщалось, что там изображен пятилетний Иван Ермилов, который погиб под Луганском. Позднее группы исправили эту информацию.

Но следом пропагандисты сделали более красноречивую ошибку. Они целенаправленно перепутали месторасположение села Александровское, которое совершенно невозможно назвать "окраиной Донецка".

Либо у данного пропагандиста топографический кретинизм, либо он, что более вероятно, осознанно выполняет заказ и танцует на костях погибшего ребенка.

Элементарная функция измерения расстояния на всемирной системе гугл-карт показывает, что между Шумами и поселком Александровское примерно 30 километров, а не 8, как утверждает пропагандист Смирнов.

Но почему эта ошибка важна

Российские федеральные СМИ напрямую в заголовках указали, что ребёнка убили в Донецке, хотя до него от поселка Александровское аж 50 километров. Логичнее было бы указать как ориентир Енакиево, если пропагандисты хотели обозначить территорию трагедии более-менее известным пунктом.

Дело в том, что террористы пытались подменить поселок Александровский под село Александровское. Разница в том, что последнее действительно находится недалеко от Донецка и близко к линии фронта.

Дрон не мог долететь

Даже ряд местных сепаратистов сомневались в правдивости версии, которую озвучивали оккупационные и российские СМИ. В то, что украинский дрон без всяческих проблем пролетел всю противовоздушную оборону террористов аж на расстояние 30 километров и вместо того, чтобы разбомбить базу с оружием, военный штаб, стратегический объект или дом какого-нибудь Дениса Чепушилина выбрал в качестве мишени ребенка в огороде – в такую неискусно придуманную версию не поверили даже самые обреченные любители русской весны. Поэтому инцидент в пропаганде перенесли ближе к фронту.

Но дело не только в моральном и стратегическом выборе – что лучше: разбомбить террористическое кодло или ребенка в огороде.

Увага Королівство фейків: в Україні може запрацювати музей російської пропаганди

Как сообщили в Операции Объединенных сил проекта "Стопфейк", который создан для разоблачения ложной информации, украинские дроны не могут преодолевать такое расстояние с боеприпасами.

Но в пропагандистских материалах как мантру повторяют слова – "это беспилотник". Даже когда про детали инцидента никто не спрашивает. Прямо на похоронах ребенка.

Трагедия в том, что, как утверждает представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский, ребенок с поселка Александровское, в отличие от распятого в Славянске, действительно погиб.

Но никто, в том числе и из пророссийских пабликов, не утверждает, что видел беспилотник. Почему же до сих пор никто лично не пообщался со всеми этими людьми, которые утверждают, что никакого украинского дрона не было?

Дело в том, что на окупированную территорию Донбасса не пускают никакие адекватные российские медиа. В окупации работают исключительно федеральные пропагандисты, которые выпускают материалы под жесткой цензурой Кремля.

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Для чего Кремлю нужен фейк про украинский беспилотник

Кремль собирается использовать эту ситуацию для очередного расшатывания ситуации на Донбасе. Председатель Госдумы Вячеслав Володин уже заявил, что Украина должна быть исключена из Совета Европы из-за убийства ВСУ ребенка.

Выходит, что у России и террористов ДНР настолько близкие отношения, что Кремль верит боевикам на слово и без каких-либо доказательств.

Путин виноват в смерти ребенка, который подорвался на снаряде. Он же устраивает пиар на крови детей. Но если с тираном Путиным уже все и так понятно, то как же спится этим пропагандонам, которые знают, но все же танцуют на костях умершего ребенка?

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