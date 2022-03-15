​​Запущена горячая линия поддержки семей военных и ветеранов

Линией могут воспользоваться жены, мужчины, девушки и партнеры, родители, сестры, дети и друзья любого, кто находится на фронте и защищает территорию Украины.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Психологи выслушают и поддержат членов семей ветеранов и военных, которым нужно услышать живой голос и унять тревогу,

– подчеркнули инициаторы проекта.

Также терапевты подскажут, как вести себя в кризисных состояниях и правильно поддерживать близких.

Чтобы получить психологическую поддержку и юридическую консультацию, следует звонить по телефону 067 348 28 68 ежедневно с 8:00 до 22:00.