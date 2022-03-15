​​Запущено гарячу лінію підтримки сімей військових і ветеранів

Лінією можуть скористатися дружини, чоловіки, дівчата і партнери, батьки, сестри, діти та друзі будь-кого, хто перебуває на фронті та захищає територію України.

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Психологи вислухають і підтримають членів родин ветеранів і військових, яким потрібно почути живий голос та втамувати тривогу,

– підкреслили ініціатори проєкту.

Також терапевти підкажуть, як поводитися у кризових станах і правильно підтримувати близьких.

Щоб отримати психологічну підтримку та юридичну консультацію, слід телефонувати за номером 067 348 28 68 щодня з 8:00 до 22:00.