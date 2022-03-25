Об этом рассказала министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, сообщает 24 канал. По ее словам, 24 марта из 7 гуманитарных коридоров для жителей населенных пунктов, где ведутся активные боевые действия, сработали все.

Читайте также Две автоматные очереди по машине с женщинами: журналистка рассказала, как Мариуполь переживает войну

Оккупанты до сих пор блокируют проезд в Мариуполь

Верещук рассказала, что 24 марта удалось эвакуировать 3343 человека. В частности, из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте добрались 2717 мирных жителей.

К сожалению оккупанты уже третьи сутки не дают разрешения для заезда в город гуманитарной колонне. Однако мы не оставляем попыток,

– отметила министерша.

По словам Верещук, все 50 автобусов для эвакуации мариупольцев из Бердянска, грузовики с гуманитарной помощью и бензовоз продолжают ждать на российском блокпосту перед въездом в город.

Смотрите брифинг Ирины Верещук: